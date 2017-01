O Arena Games, campeonato de videogames do SuperShopping Osasco, iniciou as etapas classificatórias. Até 12 de fevereiro, gamers de todas as idades vão mostrar o seu talento. Os seis primeiros colocados serão premiados com console de PlayStation 4, controles Dualshock, óculos de realidade virtual e bolsas de estudos para cursos de games.

Foram selecionados jogos como Guitar Hero, PES 2017 e FIFA 17. “O campeonato é uma oportunidade para conhecermos os novos talentos dos jogos e entreter os iniciantes na arte do play”, afirma Giancarlo Johann, superintendente do SuperShopping Osasco.

Organizado pela Fun Play Eventos e pela Federação Paulista de Futebol Digital e Virtual (FPFDV), o Arena Games é dividido em 12 estações, com PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One e o clássico dos anos 80, o Atari. As competições e etapas classificatórias acontecem nos finais de semana, mas a atração é voltada também para quem busca somente diversão, de segunda a sexta-feira.

Arena Games no Supershopping

Data: Até 12 de fevereiro

Inscrições: Estande da Arena Games no SuperShopping Osasco ou pelos sites www.fpfdv.com.br | www.funplayeventos.com.br

Valor: R$ 15 a R$ 20