Os candidatos aos cargos do concurso público 03/2016, da prefeitura de Barueri, que foi cancelado pelo atual prefeito Rubens Furlan (PSDB), podem solicitar, a partir desta segunda-feira, 16, até 15 de março, o reembolso do valor pago como taxa de inscrição.

Para solicitar o reembolso da taxa de inscrição paga, o candidato deverá preencher todos os campos do formulário “Solicitação de reembolso da taxa de inscrição”, disponível no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br, imprimi-lo e enviá-lo digitalizado, juntamente com o documento de identificação com foto (RG, CNH, CTPS, Passaporte ou Carteira de registro no Conselho de Classe), o boleto bancário referente à inscrição e o respectivo comprovante de pagamento, para o endereço eletrônico reembolso@rboconcursos.com.br, impreterivelmente, no período de 16 de janeiro a 15 de março de 2017.

A documentação comprobatória estabelecida acima deverá ser enviada para cada cargo, mesmo que haja mais de uma inscrição para um único candidato.

15 dias úteis

Os valores serão devolvidos pela RBO Serviços Públicos e Projetos Municipais, em até 15 dias úteis após a confirmação de recebimento da solicitação do candidato, por meio de depósito em conta bancária indicada pelo candidato, de titularidade do próprio candidato ou de terceiro.

Para a devolução do valor da taxa de inscrição o candidato não poderá indicar conta-salário ou qualquer outra conta que não aceite depósitos de terceiros.

Não serão aceitos formulários de solicitação de reembolso de taxa de inscrição que estejam ilegíveis, incompletos, com informações incorretas, rasurados ou que não contenham a assinatura do candidato.