A universidade Anhanguera anunciou que a Feira Conecta de Empregabilidade, nesta quinta-feira, 9, reuniria mais de mil vagas de emprego e estágio, com stands e representantes de empresas parceiras durante o evento. Com isso, centenas de candidatos formaram uma longa fila na Anhanguera de Osasco na manhã desta quinta. E deixaram o evento frustrados com o que reclamam ser “propaganda enganosa”.

A auxiliar administrativa Karina Cuani, moradora do Jardim Veloso, conta que chegou à fila na esperança de se candidatar a uma vaga de emprego antes das 7h da manhã. De acordo com ela, não há ofertas de vagas, “somente estão recolhendo currículos”.

“Pessoas ficaram horas na fila só para entregar currículo. Não tem empresas nem stands, somente palestras e cursos de curta duração. Eles [funcionários da instituição] nem olham na nossa cara”, protesta.

Moradora de Carapicuíba, Agatha França, 33, também foi ao evento na esperança de encontrar uma recolocação no mercado de trabalho. “Não tinha vaga nenhuma”, lamenta. “Somente cursos e palestras”.

Ela conta que “tinha alguns funcionários pegando currículos. Porém, não sabiam dar nenhuma informação”.

Outro lado

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa da Anhanguera se comprometeu a prestar esclarecimentos sobre o assunto até a tarde desta quinta.