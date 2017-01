Carapicuíba marca terceiro ato contra o aumento da passagem

Após duas manifestações, moradores e militantes de movimentos sociais marcaram para quarta-feira, 11, o terceiro ato contra o aumento da passagem, que foi de R$ 3,80 para R$ 4,20. O protesto terá concentração no Calçadão da cidade, às 18h.

O reajuste foi aprovado nos últimos dias de 2016, quando a cidade ainda era governada por Sergio Ribeiro (PT). Os manifestantes já colheram cerca de 400 assinaturas da população. A intenção é conseguir mais apoiadores e encaminhar o documento ao novo prefeito do município Marcos Neves (PV).

Os manifestantes pedem a revogação do decreto Nº 4692 de 26 de dezembro de 2016, e acrescentam à pauta questões como passe livre aos estudantes de escolas públicas, incluindo aos finais de semana. “Em guarulhos, em Jandira e em outras cidades, as novas gestões já voltaram atrás e revogaram o aumento, graças a pressão popular”, disse o micro empresário Vanderlei Fernandes, um dos organizadores do movimento. “Em Carapicuíba é muito importante que o povo dê o seu grito, pois nosso transporte é um dos mais caros do país. Se o povo comprar essa luta, o prefeito não poderá ficar em silêncio”.