Carapicuíba tem operação de combate aos pancadões na Cohab

A Prefeitura de Carapicuíba realizou no último fim de semana, na Cohab, operação para coibir os pancadões.

As ações conduzidas pela Guarda Civil Municipal e Polícia Militar têm por principal objetivo acabar com os transtornos causados pelo som alto, aglomeração de pessoas, além de sujeira e garrafas deixadas no local.

“A tolerância é zero aos pancadões, continuaremos com essas ações aos fins de semana para ajudar a população carapicuibana”, afirmou o prefeito Marcos Neves.

Com a ação da Guarda Municipal e da Polícia Militar, a aglomeração foi dispersa e donos de veículos com som alto foram abordados e as documentações verificadas, além de averiguações relacionadas a outras irregularidades.

As ações em conjunto da Guarda Municipal e da Polícia Militar vão continuar nos próximos fins de semana.

Canal de informações

A prefeitura abriu um canal de informações onde os moradores podem entrar em contato com a GCM. O telefone é o 4183-5229.