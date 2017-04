Policiais civis prenderam um casal por tráfico de drogas, em Quitaúna, Osasco, na manhã da última quarta-feira, 12.

Os policiais receberam informações de que um homem e uma mulher, moradores de Osasco, comercializariam drogas sintéticas, as chamadas “balinhas”, em festivais de músicas eletrônicas realizados na zona leste da Capital. Com o suspeito, foram encontrados 40 comprimidos de ecstasy.

Prosseguindo com as investigações, os agentes foram até a residência do casal, onde prenderam a criminosa. No local, encontraram mais cinco comprimidos de ecstasy, uma porção de cocaína, 750 pontos de LSD, além de R$ 647 provenientes do tráfico.

O casal foi autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes.