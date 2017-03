Na manhã de domingo 12, agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco tiveram de intervir para conter uma briga de um casal de namoradas que brigavam na avenida Padre Vicente Melillo, no Jardim D’Abril.

Questionadas sobre a agressão, eles afirmaram que haviam bebido em uma festa e não sabiam o motivo pelo qual estavam brigando.

Violência doméstica

“Mesmo após várias tentativas da mediação do conflito e, devido aos ânimos alterados de ambas, os guardas as conduziram até o 05° Distrito Policial, onde foi elaborado boletim de ocorrência com base na Lei 11.340/06, de Violência Doméstica”, informou a GCM de Osasco.