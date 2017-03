Casos de polícia: Mulher morre com golpes de faca do ex-cunhado

No domingo, 23, por volta das 18h, Suzamare dos Santos Catarina, 32, foi morta a golpes de faca pelo ex-cunhado, Tiago Barbosa de Farias, 40, no meio da rua, no Recanto Phrynea, em Barueri. A vítima estava acompanhada da filha, de apenas quatro anos. De acordo com o portal Barueri na Rede, Tiago atacou Suzamare próximo à esquina das ruas Roterdham e Antuérpia. A médica que a atendeu no Pronto Socorro do Parque dos Camargos afirmou que ela tinha mais de 20 marcas de perfuração no peito e nas costas. Tiago disse que tinha problemas pessoais com a cunhada e que era “ofendido” por ela.