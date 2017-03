De acordo com dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública divulgados na sexta, 24, em fevereiro o número de veículos roubados em Osasco cresceu 40,1% com relação a janeiro. No mês passado foram registrados 171 roubos de veículos no município, ante 122 ocorridos no anterior. Já os furtos de veículos diminuíram 4,6%. Também houve alta nos roubos de veículos em Carapicuíba: 22%, enquanto os furtos de carros no município caíram 10,2%.