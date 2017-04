Celebrações do 1º de maio vão reforçar lutas por direitos

As celebrações pelo Dia do Trabalhador, na próxima segunda-feira, 1º de Maio, promovidas pelas centrais sindicais vão reforçar as lutas contra a retirada de direitos propostos pelas reformas trabalhista e da Previdência (leia mais na página 9).

Na região, Carapicuíba terá festa pelo Dia do Trabalhador no Parque do Planalto, a partir das 14h de segunda-feira, 1º. O evento terá shows de artistas consagrados, como Zezé Di Camargo & Luciano, Bruno & Marrone, Maiara & Maraisa, Zé Neto & Cristiano, João Bosco & Vinicius, Turma do Pagode, Felipe Araújo e Bom Gosto. A festa é promovida pelo Plaza Shopping Carapicuíba e a rádio Tropical FM, com o apoio da Prefeitura.

Shows e sorteio de 19 HB20 0 km na festa da Força Sindical

Com o lema “Direitos, Empregos e Aposentadoria Digna”, a Força Sindical realizará a 20ª edição de seu consagrado 1º de Maio, na Praça Campo de Bagatelle, zona Norte de São Paulo, a partir das 9h.

Participam do evento artistas como Zé Neto & Cristiano, Maiara & Maraísa, Simone & Simaria, Bruno & Marrone, Michel Teló, Zezé Di Camargo & Luciano, Fernando & Sorocaba, Eduardo Costa, Júlia & Rafaela e Felipe Araújo. Os trabalhadores poderão participar, também, do sorteio de 19 automóveis HB20 0 km, da Hyundai.

A central sindical avalia que o Dia do Trabalhador é importante para reflexão e lazer. “Mais do que nunca precisamos estar unidos para lutar contra as propostas de reforma que retiram direitos dos trabalhadores. É fundamental organizarmos a resistência, mobilizar e esclarecer os trabalhadores sobre a necessidade de mudanças no texto em debate no Congresso Nacional”, declara Paulinho da Força, presidente da Força Sindical e deputado federal pelo Solidariedade-SP.

CSB realiza evento no Sambodrómo

A Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB) vai realizar festa com diversos artistas no Sambódromo do Anhembi, a partir das 10h. O evento seria no Memorial da América Latina, mas o local foi alterado devido ao aumento da expectativa de público, segundo a CSB.

“Os trabalhadores poderão curtir um dia de festa, mas também de muita luta contra os retrocessos, contra a retirada de direitos trabalhistas e contra os ataques à aposentadoria que estão em pauta no Congresso Nacional”, afirma a CSB.

Na programação, Bruno & Marrone, Zezé Di Camargo & Luciano, Michel Teló, João Bosco & Vinícius, Maiara & Maraísa, Simone & Simaria, Thame & Thiago, Zé Neto & Cristiano, Gustavo Mioto, Higor Rocha, Hugo & Tiago, Paula Mattos, Jads & Jadson e Felipe Araújo.