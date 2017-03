O deputado estadual Celso Giglio (PSDB) cobrou do Secretário Estadual da Justiça, Marcio Fernando Elias Rosa, a retomada das obras de reforma e ampliação do Fórum de Osasco. A reunião ocorreu na segunda-feira, dia 13, e dela também participou o diretor do Fórum, Samuel Karasin.

“Pedi novamente que o governo viabilize o término das obras diante da importância que ela representa para melhor atender a população osasquense. Devido aos problemas financeiros, está procurando a solução. Em seguida, iremos conversar com o governador Geraldo Alckmin para que as obras sejam retomadas”, declara Celso Giglio.

A reforma do prédio atual e a construção de um anexo, no Jardim das Flores, estão paralisadas há dois anos.