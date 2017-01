CEU das Artes do Jardim Bonança oferece cursos gratuitos

Estão abertas as matrículas para os cursos gratuitos do CEU das Artes Santa Rita, localizado no Jardim Bonança. As vagas são limitadas e as atividades oferecidas são: informática, capoeira, teatro, hip hop, zumba, treinamento funcional, caminhada e alongamento, futebol, futsal, vôlei, basquete, handebol, skate e combat aeróbico.

As matrículas para novos alunos serão realizadas nos dias 15 e 16 de janeiro, das 8h às 21h. Já os veteranos, devem ficar atentos aos prazos de rematrícula, que acontecem nos dias 13 e 14 de janeiro, das 8h às 21h.

Em ambas as inscrições serão necessárias cópia do RG, CPF, comprovante de residência e número do NIS (Número de Identificação Social). O CEU das Artes está localizado na Rua Antônio Jacinto Rangon, 45, Jardim Bonança. Para mais informações ligue: 3656-1941.