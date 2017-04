Cidadãos com Cartão BOM terão descontos em farmácias

As pessoas que possuem o cartão de transporte intermunicipal BOM poderão comprar medicamentos com desconto na rede de Drogarias São Paulo e nas Drogarias Pacheco de todo o Brasil a partir do dia 02 de maio.

A parceria inédita com um cartão de transporte coletivo permitirá o desconto de 30% para medicamentos tarjados, que são os que precisam de prescrição médica.

Medicamentos similares que possuem o mesmo princípio ativo dos tarjados e também precisam de prescrição terão desconto de 15%, enquanto medicamentos que não necessitam de receituário terão o desconto de 10%.

Produtos de perfumaria e higiene pessoal também terão desconto de 5%.

Para que o desconto seja aplicado o cidadão deve apresentar no momento do pagamento o Cartão BOM (comum, escolar, vale-transporte, empresarial, sênior, especial) ativo, ou seja, que tenha sido utilizado nos últimos sete dias.

Cartão BOM

Gerenciado pela Autopass, empresa de tecnologia, o Cartão BOM possui cerca de 8 milhões de clientes, com mais de 3 milhões de transações por dia.

É aceito em 6 mil ônibus nos 39 municípios da Região Metropolitana de São Paulo e em mais de 150 estações de metrô e da CPTM.