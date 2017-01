De acordo com o prefeito de Itapevi, Igor Soares (PTN), o município tem mais de 100 mil pacientes à espera de exames e consultas a serem realizados. “Há guias emitidas em 2014 que não foram atendidas”, declarou.

Nesta terça, 17, ele se reuniu com a secretária de Saúde do município, Luiza Nasi, para discutir estratégias para diminuir a fila de espera na rede municipal. “Em breve, teremos boas notícias para diminuir esta fila”, disse Lins na tarde desta terça, sem citar, no entanto, que medidas devem ser tomadas.