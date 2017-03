Cidade tem programação para celebrar o Mês da Mulher

Barueri// Atividades começam neste sábado, 4; Dia 8 terá uma série de atividades no Centro de Eventos

A programação para celebrar o Dia Internacional da Mulher (8 de Março) em Barueri começa neste sábado, 4. Durante todo o mês serão realizadas uma série de atividades no município.

Neste sábado, no Vão livre da Secretaria da Mulher, a partir das 9h, haverá aula aberta ao público em geral de atividades voltadas ao condicionamento físico. No dia 6, segunda-feira, a partir das 14h, inicia-se o circuito de palestras e debates que abordarão temas sobre enfrentamento à violência de gênero.

No 8 de Março, a partir das 13h, no Centro de Eventos, haverá uma série de atividades. Entre elas, apresentações do coral da Secretaria da Mulher, do grupo “Meninas de Expressão” e serviços de utilidade pública, como balcão de emprego, informações sobre câncer de mama, educação sexual e apresentação dos serviços oferecidos pelo Centro de Capacitação.

Nesse mesmo dia, acontecerá também o lançamento da Campanha “Tem Que Ser Mulher?” que visa combater a cultura que utiliza a imagem da mulher em marketing pejorativo. “A ideia é chamar a atenção e ser oposição a situações que usam a mulher como um produto e que explorem a sua imagem”, afirmou a secretária da Mulhe, Giani Cristina de Souza.

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO



Dia 8, das 13h às 15h, no Centro de Eventos (av. Sebastião Davino dos Réis, 672, Jd. Tupanci): lançamento do Bazar Permanente e apresentação do Coral da Secretaria da Mulher, lançamento da Campanha “Tem Que Ser Mulher?”, palestra: “Empoderamento Feminino”, apresentação performática do grupo “Meninas de Expressão”, orientações e serviços, como Balcão de Emprego, Centro de Capacitação, Educação Sexual e Câncer de Mama

Palestra “Avanços e Desafios no Enfrentamento a Violência de Gênero”

– Dia 16, às 15h, no Instituto Projov (Rua Pará, 159, Nova Aldeinha)

– Dia 17, às 9h, na Benfica (av. José Siqueira, 427, Jd. Paraíso)

– Dia 18, às 9h, no Cepac (rua Martim Afonso de Souza, 72)