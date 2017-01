Cidades da região lançam aplicativo para auxiliar no combate ao Aedes Aegypit

O Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo (Cioeste), que reúne outo cidades da região, lançou a campanha #StrikeAedes. Trata-se de um aplicativo para auxiliar o combate ao mosquito Aedes Aegypit.

Disponível no Google Play e Apple Store, o usuário responde a um quiZ de perguntas variadas e sobre o transmissor da dengue, zika e chikungunya. Os primeiros colocados no ranking ganham um par de ingressos para assistir a filmes no Cinemark.

O app também permite o registro de fotos, com denúncias a focos do inseto e publicação de situações de antes e depois.

Osasco e Itapevi intensificam ações contra a dengue

Com o verão e as chuvas, foram reforçadas as ações para combater os criadouros do mosquito Aedes Aegypit, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Em Osasco, que registou 697 casos de dengue em 2016, segundo dados do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Estado, foram iniciados mutirões aos sábados, que vão percorrer diversos bairros até abril.

Em Itapevi, até o final de abril, foi duplicado o combate ao Aedes Aegypit. O número de agentes de saúde em ações contra o mosquito aumentou de 30 para 60, nos mutirões casa a casa para eliminar os possíveis focos do mosquito. Além de reforçar as ações nos bairros, Amador Aguiar e Vitápolis, considerados mais sensíveis pela Secretária de Saúde. Em 2016, Itapevi registrou 35 casos de dengue.