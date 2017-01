CIEE seleciona jovens para vagas de aprendiz no Sebrae

O CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) oferece 70 vagas para jovem aprendiz no Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo (Sebrae-SP), distribuídas em 28 cidades do estado, entre as quais Osasco. As inscrições vão até o dia 10 e podem ser realizadas pelo site: goo.gl/k5IC0S.

Podem participar jovens com idade entre 14 e 21 anos, matriculados no ensino fundamental ou médio, ou que tenham concluído o médio. Após essa fase, os inscritos serão chamados para provas de matemática, português. Os aprovados nessa etapa passarão para a fase final do processo, que contempla redação e entrevistas pessoais no CIEE e no Sebrae.

A remuneração é de salário mínimo/hora e auxílio-refeição de R$ 15 por dia, vale-transporte e assistência médica para jornada de trabalho de 4 ou 6 horas diárias, sendo quatro dias na organização e um em aula de capacitação teórica no CIEE.