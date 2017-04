O projeto Cine Calafrio do Sesc Osasco, no Jardim das Flores, exibe no dia 27, quinta, a partir das 21h30, o filme Aracnofobia, com entrada franca. O longa conta a história do Dr. Ross, médico que decide se mudar para uma cidade do interior, em uma casa onde começam a surgir aranhas e mortes passam a acontecer. Mais informações: 3184-0900.