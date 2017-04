Cipava II vai ganhar área de lazer

O prefeito de Osasco Rogério Lins (PTN), convocou parte do seu secretariado para acompanhá-lo em uma ronda por Osasco, no último sábado, dia 1º de abril, e vistoriar várias obras que estão acontecendo pela cidade.

Uma das obras em andamento visitadas foi a a canalização de parte do córrego Coiado, no Jd. Cipava II. O local vai ganhar também uma área de lazer.

A Obra

A obra compreende somente um trecho do córrego, por justificativa da Cetesb, mas que já vai fazer toda a diferença na vida da população do bairro, sobretudo na das crianças, que vão ganhar área de lazer com campinho de areia sobre a canalização.

Além disso, a área receberá bancos, equipamento de academia ao ar livre e projeto paisagístico. A obra deve ser concluída em 20 dias.