Ciro Gomes pode receber Título de Cidadão Osasquense

Um dos prováveis candidatos à presidência em 2018, Ciro Gomes (PDT) pode ser homenageado com um Título de Cidadão Osasquense entregue pela Câmara de Osasco.

O propositor da homenagem é o vereador Alex da Academia (PDT). Ele ressalta que Ciro Gomes já ocupou cargos como de ministro e governador do Ceará e justifica que a homenagem “é uma forma de retribuição ao comprometimento de Ciro Gomes com a vida pública, o seu histórico político e principalmente com o povo brasileiro”.