Com 200 vagas, mais uma prefeitura na região abre concurso público

Estão abertas as inscrições para o concurso público promovido pela Prefeitura de Taboão da Serra. O objetivo é preencher ao todo 200 vagas no quadro de servidores, com cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários de vão de R$ 889,00 até R$ 4.048,00. As inscrições vão até o dia 21 de abril.

Além do preenchimento das vagas, o concurso público pretende também fazer a formação de cadastro reserva. Do total, 5% das vagas são reservadas a pessoas com deficiência. As inscrições devem ser feitas através do site do Instituto Zambini (http://www.zambini.org.br), responsável pela realização do processo.

Cargos, inscrições e taxas

Os cargos em disputa são: Motorista, Ajudante Geral, Auxiliar Legista, Pintor de Parede, Marceneiro, Operador de Trânsito e Pedreiro, Enfermeiro do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Terapeuta Ocupacional, Técnico de Enfermagem da Família, Assistente Administrativo, Técnico em Segurança do Trabalho, Orientador Social, Fisioterapeuta, Odontólogo, Agente de controle e vetores de zoonoses, Porteiro, Telefonista de PABX, Assistente Social e Auxiliar de Saúde Bucal.

Dependendo do grau de escolaridade exigido, a taxa de inscrição para o concurso público de Taboão da Serra pode varia de R$ 48,90 a R$ 90,00. Pedidos de isenção conforme os requisitos dos dois editais do concurso devem ser encaminhados por sedex ao Instituto Zambini até o dia 23 de abril. As provas começarão a ser realizadas no dia 14 de maio.