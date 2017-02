Com 50% de abstenção, processo seletivo para professores em Osasco tem gabarito divulgado

Com 50% de abstenção, processo seletivo para professores em Osasco tem gabarito...

O gabarito do processo seletivo para a contratação de 160 professores em Osasco foi divulgado pela RBO (consulte aqui), empresa contratada pela prefeitura para a realização do processo.

A prova, realizada no domingo, 5, teve abstenção de 50%. Dos 14.894 inscritos, 7.674 não compareceram. As notas serão divulgadas até o final de semana.

O processo seletivo ofereceu 80 vagas para professor de desenvolvimento infantil I (PDI) e outras 80 para professores de educação básica I (PEB).

O número de inscritos na categoria PEB foi de 8.050, mas só compareceram 4.178 pessoas. Já na categoria PDI, apenas 3.496 fizeram a prova, enquanto 6.845 haviam se inscrito.

Para os professores de desenvolvimento infantil I, o salário será de R$ 10,74 por hora, com 31 horas semanais, cerca de R$ 1,3 mil por mês. Para os da educação básica, o vencimento vai ser R$ 12,82 por hora, com 21 ou 27 horas semanais, totalizando aproximadamente R$ 1 mil ou 1,4 mil mensais.

O contrato de trabalho terá prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado por até outros 12 meses.

Mais concorrido que Medicina na USP

Com 14,7 mil inscritos, o processo seletivo da prefeitura de Osasco para a contratação de 160 professores substitutos foi considerado mais concorrido que o curso de Medicina na Universidade de São Paulo (USP), um dos vestibulares mais disputados do país.

O processo seletivo para 80 docentes na modalidade desenvolvimento infantil I tinha 85 candidatos por vagas inscritos. Já para os professores de educação básica Ia concorrência saltava para 99,9 por cargo.

De acordo com a Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), esse ano, o curso de Medicina em Ribeirão Preto foi o mais concorrido, com 71,93 candidatos/vaga. A graduação em Medicina no campus da Capital teve 63,04 candidatos/vaga.