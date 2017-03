Após matéria do SPTV mostrar uma onda de assaltos em uma rua na parte do Jardim D’Abril que pertence a São Paulo, o prefeito de Osasco, Rogério Lins (PTN) afirmou que a prefeitura tem buscado dialogo com administrações de cidades vizinhas, inclusive o prefeito paulistano, João Doria (PSDB), para atuarem em conjunto na área da segurança pública nas divisas entre os municípios.

“O Jardim D’Abril foi recentemente alvo de uma reportagem, em uma rua de São Paulo, e a gente já contatou a equipe técnica do prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), para que a gente possa levar uma ação conjunta para que a gente possa levar mais segurança para essa região, que vem do Jardim do Lago, Rio Pequeno, Jaguaré, Campesina, Vila Yara”, declarou Rogério Lins, durante transmissão ao vivo no Facebook nesta sexta-feira, 24.

“Algumas regiões, por serem regiões de divisa, acabam tendo uma dificuldade de atuação direta da Guarda [Civil Municipal], mas a gente tem discutido com outros prefeitos da região para que a gente possa fazer ações conjuntas nas divisas”, complementou.

36 assaltos em quatro meses

A reportagem, que foi ao ar dia 18, mostra que nos últimos meses tem ocorrido uma onda de assaltos no Jardim D’Abril. Apenas na Rua Eusébio de Paula Marcondes, um dos acessos à Avenida Escola Politécnica, foram contabilizados 36 assaltos em quatro meses.