Com a possível mudança no horário da ciclofaixa, que pode ser encerrada mais cedo aos domingos, o prefeito de Osasco, Rogério Lins (PTN), diz que pretende realizar ações nos parques da cidade para atrair os ciclistas.

“[Com a possível diminuição do horário da ciclofaixa] Não estou reduzindo o lazer na cidade. Pelo contrário, vou ser o prefeito que vai adequar os parques da cidade para os ciclistas”, declarou, neste domingo, 19, durante as comemorações pelo aniversário de 55 anos de Osasco.

“Muito melhor do que estar pedalando no sol, na ciclofaixa, e, às vezes, o trânsito da cidade intenso, é melhor que os parques da cidade estejam adequados [aos ciclistas]”, avaliou o prefeito.

“Igual no Parque Vila Lobos”

“O Parque Chico Mendes é um parque que vai ser aberto para ciclistas, nós vamos adaptar em volta do parque uma pista para o pessoal andar de bicicleta, igual no Parque Vila Lobos, para andar de skate”, completou.

De acordo com Rogério Lins “a gente quer pegar [adaptar com atrativos para os ciclistas], de início, um [parque] na zona Sul, um na zona Norte. O Chico Mendes está muito próximo de a gente fazer isso, na zona Norte estamos estudando, pode ser o do Rochdale, do Bonança, vamos ver a demanda”.

O prefeito de Osasco ressalta, no entanto, que a mudança no horário da ciclofaixa, que tem 15 quilômetros e funciona aos domingos das 7h às 16h, ainda está em estudo: “não está garantida ainda”.