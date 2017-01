Com professores em greve desde novembro, por estarem há mais de cinco meses sem receber salários, o Centro Universitário Fieo (Unifieo), retoma nesta segunda-feira, 23, as aulas para os alunos que, devido à paralisação, não concluíram todas as disciplinas no segundo semestre. As aulas serão dadas por docentes que não aderiram à mobilização.

Em dezembro, a Justiça havia dado ao Unifieo o prazo de dez dias para que a instituição pagasse os salários atrasados dos professores. O prazo venceu dia 24 de dezembro e os profissionais continuam sem receber.

Como garantia de pagamento, a Justiça colocou na hipoteca o imóvel localizado na Rua Narciso Sturlini, Centro, onde funcionava o campus do curso de Direito.

Mais de R$ 20 milhões em dívidas

A instituição, que tem mais de R$ 20 milhões em dívidas, alega falta de recursos e diz que estuda alternativas para quitar as pendências.

Em novembro, a reitoria do Unifieo apontou como fatores para a crise o atraso em repasses do Fies, do governo federal, e a alta da inadimplência dos alunos, que, de acordo com a instituição, ficou em R$ 6 milhões só no ano passado.