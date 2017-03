Com salário acima de R$ 4,4 mil, Tribunal de Justiça abre concurso público para escrevente

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo publicou nesta sexta-feira, 31 de março, edital de abertura de concurso público para o cargo de escrevente técnico. O salário da função é de R$ 4.473,16, mais auxílios para alimentação, saúde e transporte, para uma jornada de 40 horas semanais.

Exigindo ensino médio, ao todo estão sendo abertas 590 vagas para diversas cidades do estado. Na região oeste, para trabalhar na Circunscrição de Osasco (que compreende as cidades de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Jandira e Santana de Parnaíba), são 10 vagas.

Outras 10 vagas são destinadas à Circunscrição de Itapecirica da Serra (que compreende, além de Itapecirica, as cidades de Cotia, Embu das Artes, Embu Guaçú, Itapevi, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista).

A função do escrevente técnico está relacionada à organização interna das unidades do Tribunal de Justiça. O profissional, além de dar andamento a processos judiciais e administrativos, faz atendimento ao público, elaboração e conferirência de documentos, entre outras atividades.

Inscrições pela Vunesp

As inscrições terão início no dia 10 de abril e deverão ser feitas através do site da Fundação Vunesp (no endereço https://www.vunesp.com.br/TJSP1701). A taxa de inscrição será de R$ 68,00.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 2 de julho de 2017, na sede de cada Comarca. As notas de corte vão variar de acordo com a Circunscrição Judiciária.