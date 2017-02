Osasco tem apenas 20% de esgoto tratado por água consumida, de acordo com levantamento do Instituto Trata Brasil. Para ajudar a mudar essa realidade, a Sabesp anunciou, nesta sexta-feira, 3, o investimento de R$ 100 milhões este ano em obras de saneamento básico no município.

A informação é do prefeito Rogério Lins (PTN), que participou de encontro com representantes da Sabesp nesta sexta-feira, 3.

“A companhia vai investir R$ 100 milhões na nossa cidade esse ano, em obras de saneamento básico que beneficiarão Osasco inteira, sobretudo a zona Norte”, declarou Lins.

Despoluição do córrego Bussocaba

Além disso, declarou Lins, “para comemorar o aniversário do município, dia 19, ganhamos de presente a despoluição do córrego Bussocaba”. A ação será realizada no programa Córrego Limpo.

A deputada federal Renata Abreu (PTN-SP) e o vereador Ralfi Silva (PTN) acompanharam Lins no encontro com o presidente da Sabesp, Jerson Kelman, e outros representantes da companhia.