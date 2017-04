O combate, desde o início do ano, a um “esquema” no qual médicos cumpriam jornada menor do que o contratado dificultou a contratação de novos profissionais para a rede municipal de saúde em Osasco, segundo o secretário municipal de Saúde, José Carlos Vido.

De acordo com ele, muitos médicos aprovados em processo seletivo realizado pelo município desistiam após saber que a administração não abriria mão de que cumprissem jornada integral.

Segundo vereadores e o próprio secretário, era comum na rede que profissionais contratados para dar plantão por 12 horas só cumprissem uma parte dele, entre outras irregularidades.

“Muitos deles já passaram por aqui, participaram de outros processos seletivos, vieram ainda com aquele pensamento na cabeça de que iam assinar um contrato de 12 horas e iam trabalhar duas, três, cinco horas, e nós não aceitamos mais isso”, declarou Vido em reunião no Conselho Municipal de Saúde.

O encontro ocorreu em fevereiro, mas a ata da reunião só foi publicada na Imprensa Oficial do Município de Osasco (Iomo) na semana passada.

“Tenho tratado isso com o prefeito, nós vamos sofrer um pouco mais [para contratar médicos], mas vamos moralizar, custe o que custar. Essa relação do profissional de saúde com a Secretaria de Saúde, todos os combinados anteriores não foram combinados comigo”, continuou Vido, na reunião.

“Não combinaram comigo, então não vale pra mim. Se no contrato é pra trabalhar doze 12 horas, então vai trabalhar doze 12 horas, do contrário não serve. Estamos cobrando aquilo que está no contrato e eu, como gestor, não posso ter outra conduta, a não ser, exigir isso”, completou o secretário de Saúde.

Os “combinados anteriores” aos quais ele se refere seriam o fato de gestões anteriores serem permissivas com relação à jornada menor como uma forma de compensação aos salários abaixo da média pagos pelo município.

Na ocasião, Vido falou ainda sobre outras ações em andamento na pasta e analisou que “hoje, cerca de 60% da população ainda é insatisfeita com o atendimento na Saúde”.

300 médicos

De acordo com o prefeito Rogério Lins (PTN), a prefeitura tem a meta de até o fim do semestre incorporar um total de 300 médicos à rede.