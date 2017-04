A operação “Osasco Renovada”, da prefeitura, chegou ao complexo poliesportivo Ayrosa. Durante duas semanas, equipes da Secretaria de Obras da prefeitura trabalharam na recuperação da área e dos equipamentos públicos que a compõem.

A entrega do espaço revitalizado à população acontece no domingo, 9, e será marcada por uma festa, com diversas atrações culturais e esportivas.

Além da entrega da revitalização, o prefeito de Osasco, Rogério Lins (PTN) deve anunciar na festa investimentos de R$ 2 milhões em uma reforma que garantirá mais melhorias no Complexo.

Serviços

Durante todo o domingo, 9, a prefeitura disponibilizará no local serviços como aferição da pressão arterial, teste de diabetes e de glicemia, vacinação de cães e gatos e distribuição de mudas de plantas.

Entre as atrações culturais estão contação de histórias, aulão aberto de aerodance, oficina de grafite, exposição e venda dos trabalhos das oficinas dos CRAS e do Centro Pop, além de shows musicais com artistas locais.

Para os esportistas, serão disponibilizados futebol de salão, cama elástica, pintura de rosto, roda de capoeira, escorregador, gincana de chinelão, pula-pula, distribuição de pipoca e algodão doce, campeonato society de crianças de 9 a 12 anos, campeonato de futebol de campo, aulas de zumba, ginástica artística e rítmica, apresentação de Kung Fu e de Judô.

Quem passar pelo local concorrerá ao sorteio de vários brindes que acontece durante todo o dia. Para garantir um dia inteiro de diversão, será montada um praça de alimentação, com food trucks e a já conhecida e tradicional Queima do Alho.

Uma carreta com os serviços do Portal do Trabalhador, reaberto pela atual gestão, também estará no local.

100 dias

No evento, o prefeito Rogério Lins deve apresentar um balanço de seus primeiros 100 dias de gestão.

Serviços

Foram feitos por equipes da prefeitura no complexo poliesportivo Ayrosa serviços como roçagem, pintura das quadras, nivelamento dos campos de terra e de areia, pintura das arquibancadas, troca de alambrados, iluminação, manutenção nos banheiros dos vestiários, pintura das paredes e reparo no telhado do ginásio, limpeza das calhas e limpeza geral de todo o complexo.