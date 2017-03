Com vagas em todos os níveis de escolaridade, taxa de inscrição custa de R$ 26 a R$ 44

Concurso público abre vagas com salários de até R$ 1,9 mil

Pirapora do Bom Jesus

A Prefeitura de Pirapora do Bom Jesus abriu concurso público para diversos cargos. As oportunidades têm salários de até R$ 1,9 mil e o número de vagas não foi informado.

Há vagas para todos os níveis de escolaridade. Os cargos são de Auxiliar de Serviços Gerais, Assistente Social, Auxiliar Administrativo, Coordenador, Técnico de Enfermagem, Merendeira, Monitor e Psicólogo.

Os inscritos terão que fazer uma prova objetiva, que deve ser aplicada em 23 de abril. As taxas de inscrição custam de R$ 26 a R$ 44.

As inscrições podem ser feitas até o dia 6, no site Integri Brasil. O edital completo pode ser consultado no mesmo site.