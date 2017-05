A Casa do Trabalhador de Barueri, mantida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura, divulga vagas de difícil colocação.

O órgão informa ainda que, devido à procura, as vagas ficam à disposição por tempo limitado. Confira:

Analista Departamento Pessoal – vaga 4075004

Masculino/Feminino, 6 meses experiência com registro de funcionários, cálculo férias, rescisão, homologação no sindicato e MTE, contato c/ sindicatos, cartão de ponto, folha de pagamento, pró-labore, empregada doméstica, RPA, DARF, Sefip, GPS, Caged, Rais, informe de rendimentos e legislação trabalhista, superior cursando em áreas afins, idade de 18 a 40 anos, salário de R$ 2.509,00 por mês + benefícios, para trabalhar em Barueri.

Entrevista dia 09/05/2017, terça-feira, a partir das 9h, na empresa em Barueri.

Promotora de Vendas – vaga 4074784

Feminino, 6 meses experiência, superior cursando em Marketing, publicidade e propaganda, habilitação b, idade de 21 a 45 anos, salário de R$ 1.500,00 por mês + benefícios, para trabalhar em Barueri.

Entrevista dia 09/05/2017, terça-feira, a partir das 10h, na empresa em Barueri.

Assistente financeiro bilíngue – vaga 4074848

Feminino, 6 meses experiência na área administrativa, contato com estrangeiros (inglês fluente), superior completo em Administração ou Ciências Contábeis, idade de 35 a 50 anos, salário a partir de R$ 2.000,00 por mês + benefícios, para trabalhar em Barueri.

Entrevista dia 09/05/2017, terça-feira, a partir das 10h, na empresa, em Barueri.

Assistente de marketing – vaga 4074925

Masculino/Feminino, 6 meses experiência, superior cursando em Marketing, publicidade e propaganda, habilitação b, idade de 21 a 45 anos, salário de R$ 1.500,00 por mês + benefícios, para trabalhar em Barueri.

Entrevista dia 09/05/2017, terça-feira, a partir das 10h, na empresa em Barueri.

Líder de limpeza – vaga 4072665

Feminino, 6 meses experiência, fundamental completo, idade de 25 a 50 anos, salário de R$ 1.200,00 por mês + benefícios, para trabalhar em Barueri.

Entrevista dia 09/05/2017, terça-feira, às 14h, no Ganha Tempo.

Vendedora Interna – vaga 4075179

Feminino, 6 meses experiência, ensino médio completo, vendas internas, captação de clientes e administração de carteira de clientes, de 24 a 40 anos, salário de R$ 1.469,53 + comissão + benefícios, para trabalhar em Santana de Parnaíba.

Entrevista dia 10/05/2017, quarta-feira, às 8:30h, na empresa em Santana de Parnaíba.

Auxiliar de Limpeza – vaga 4075161

Masculino, 6 meses experiência, fundamental completo, salário de R$ 1.200,00 por mês + benefícios, de 25 a 50 anos, para trabalhar em Barueri.

Entrevista dia 11/05/2017, quinta-feira, às 10h, no Ganha Tempo.

Auxiliar de Limpeza – vaga 4075154

Feminino, 6 meses experiência, fundamental completo, salário de R$ 1.078,35 por mês + benefícios, de 25 a 50 anos, para trabalhar em Barueri.

Entrevista dia 11/05/2017, quinta-feira, às 10h, no Ganha Tempo.

Os candidatos interessados deverão comparecer ao Ganha Tempo (Casa Trabalhador/ Setor Amarelo) um dia antes da entrevista munidos de RG, CPF, PIS e Carteira Profissional para cadastro e encaminhamento.

Os empresários que desejam divulgar suas vagas de emprego também podem contar com o serviço da Casa do Trabalhador de Barueri. O serviço é gratuito e funciona a partir de um rápido cadastro no site do Ministério do Trabalho.

A Casa do Trabalhador de Barueri fica no Setor Amarelo do Ganha Tempo, na avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550, Jardim São Pedro, Centro de Barueri. O telefone para contato é 4199–1333.