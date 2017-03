Conjunto com 960 apartamentos deve ser entregue em 2018

Estão em andamento as obras de um conjunto habitacional com 960 apartamentos no Conjunto Habitacional Miguel Costa, região de Quitaúna. O empreendimento deve ser entregue no ano que vem, de acordo com a prefeitura de Osasco. A obra é realizada com recursos do programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal.

O prefeito Rogério Lins (PTN) visitou a construção no dia 23. “Além de moradias, [a área] terá lazer, infraestrutura e área verde”.

De acordo com a administração municipal, as moradias vão beneficiar 400 famílias que anteriormente estavam assentadas irregularmente no local e mais 560 provenientes dos programas de urbanização do Rochdale e Jardim Santa Rita.

O conjunto habitacional é construído em uma área de 98 mil metros quadrados. Serão 48 torres de apartamentos de quatro andares cada, além de quadras poliesportivas, arborização e projeto paisagístico priorizando o verde e a sustentabilidade.

“Estamos felizes por saber que teremos nosso teto e, também, por vermos nosso sonho tomar forma após tanto sofrimento”, disse Elinton Henrique Santos, que vai morar em uma das 960 unidades habitacionais junto à esposa, Aliyne Alves de Lima, e à filha, Alyce Lima. Desde 2013 eles contam com auxílio no Bolsa Aluguel, após serem removidos de uma área considerada precária, em 2013.

Outro projeto habitacional em andamento em Osasco é o residencial José Camarotto, em Quitaúna, onde serão construídas 208 moradias, por meio de parceria entre o governo federal, a prefeitura e a Associação Viva Quitaúna.