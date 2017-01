“Contratação de professores e segurança nas escolas são principais ações”, afirma a secretária de Educação de Osasco, Ana Paula Rossi

Prefeito Rogério Lins, acompanhado da secretária de educação Ana Paula Rossi, realizou o primeiro encontro com os gestores da Rede Municipal de Ensino

Na quinta-feira, 26, o prefeito Rogério Lins PTN), acompanhado da secretária de educação Ana Paula Rossi, realizou o primeiro encontro com os gestores da Rede Municipal de Ensino.

Durante o evento, ocorrido no auditório do Centro Municipal de Formação Continuada dos Profissionais da Educação, os participantes puderam conhecer a nova composição da equipe da Secretaria de Educação, além de tratar sobre ações e projetos voltados para as escolas de educação infantil e ensino fundamental.

“Neste primeiro momento a contratação de professores e segurança nas escolas são as nossas ações principais”, disse Ana Paula Rossi.

O encontro entre a Administração Municipal e os profissionais da educação norteou os avanços e desafios que a atual gestão tem pela frente, além da abordagem de temas voltados para a valorização dos servidores e a implementação de melhorias na rede de ensino.

“É um momento de transição e, para que estas transformações culminem em resultados positivos, temos que atuar juntos: secretaria, professores, diretores, alunos e comunidade”, afirmou Lins.