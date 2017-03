Foi publicado na edição de terça-feira, 21, da Imprensa Oficial de Osasco, um termo de aditamento de contrato entre a Câmara Municipal e um escritório de advocacia. O prazo é de 12 meses, de 1º de março deste ano a 28 de abril de 2018, e o valor é R$ 129,5 mil.

Contrato

O contrato prevê prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria jurídica “em matérias de Direito Público, por pareceres escritos e orientação pessoal, em matérias de interesse da contratante, destacando-se os ramos do Direito Administrativo, do Direito Constitucional e do Direito Eleitoral, de defesas judiciais da Câmara Municipal de Osasco e ainda de defesas das contas da Presidência junto ao Tribunal de Contas do Estado”.