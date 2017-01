Contribuinte tem até março para quitar dívidas com até 80% de desconto em juros e multas

Contribuinte tem até março para quitar dívidas com até 80% de desconto...

A Prefeitura de Osasco reabriu, até 16 de março, o Programa de Parcelamento Especial de Osasco (PPEO), que concede descontos de até 80% em multas e juros das dívidas com o município.

O contribuinte que se interessar em quitar seus débitos, ou renegociar suas dívidas junto ao município deve comparecer na Praça de Atendimento da Secretaria de Finanças, rua Narciso Sturlini, 201, Vila Campesina, de segunda a sexta-feira das 8h30 às 16h30.

Pelo programa de Parcelamento Especial, o contribuinte tem quatro opções de saldar suas dívidas municipais, que vão desde o pagamento de parcela única, com 80% de redução, até 24 parcelas, com 50% de descontos em multas e juros.

Esta é a terceira fase do PPEO. O parcelamento especial engloba multas e juros sobre dívidas do IPTU, ISS, taxas e também sobre outras penalidades, com exceção das multas de infrações à legislação de trânsito, por descumprimento de contratos, SIMPLES e valores decorrentes de decisões judiciais.

Mais informações podem ser obtidas no site da prefeitura de Osasco (www.osasco.sp.gov.br) e também pelo telefone 156 (24h). Caso o contribuinte esteja fora de Osasco, deve ligar para (11) 3651-7080.