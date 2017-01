Copa São Paulo começa em Barueri nesta quarta-feira

A 48ª edição da “Copa São Paulo de Futebol Júnior” começou na última segunda-feira, 2. Em Barueri, a Copinha que já revelou grandes craques do futebol brasileiro, tem início nesta quarta-feira, 4. A cidade recebe a chave 25 da competição que este ano conta com 120 times. As quatro equipes que estão no município são o Santos FC (bicampeão 2013 e 2014), o Audax-SP, o Rio Branco-AC e o Floresta-CE.

Mas antes da bola rolar, aconteceu na noite da terça-feira, 3, o “Congresso Técnico” para os times que vão disputar a tradicional competição. O evento ocorreu em um hotel da cidade e contou com a presença dos dirigentes das quatro delegações.

A reunião é importante, pois dá balizamento do que é ou não é permitido durante as partidas e serve também para unir os competidores.

O secretário de Esportes de Barueri, Tom Moisés, também esteve no evento e comentou: “É uma felicidade enorme receber mais uma vez um grande evento como esse. A Copinha é antes de tudo uma referência fundamental para a prática de esportes e também tira as crianças das práticas ilícitas deixado-as longe das drogas. Trago o abraço do prefeito Rubens Furlan, que é um amante dos esportes. Ele, assim como eu, deseja a todos uma boa sorte.”

De acordo com Domingos Gangiano Filho, delegado da Federação Paulista de Futebol em Barueri, o congresso serve “para fazer uma conferência das equipes que vão participar da competição e também para unir as delegações. É aqui que declaramos aberta a sede.”

Para o técnico do Santos Futebol Clube na Copinha, Marcos Soares, “a intenção do time é sempre fazer uma boa competição, e antes de qualquer coisa, formar bons jogadores. Ser campão ou não é uma consequência dos jogos que formos fazendo. Primeiro temos que pensar na primeira fase para só depois pensar nas fases seguintes, mas com certeza chegamos fortes mais uma vez”, resumiu.

Os jogos em Barueri acontecem sempre com rodada dupla na Arena Barueri. Nesta quarta-feira, 4, jogam Audax-SP x Rio Branco-AC, às 19h. E às 21h, o Peixe estreia diante do Floresta-CE.

Já na sexta-feira, 6, jogam Audax-SP x Floresta-CE às 18h, e Santos e Rio Branco-AC às 20h. No domingo, 8, jogam para fechar a primeira fase, Audax-SP x Santos às 15h, e Floresta-CE x Rio Branco-AC às 17h.