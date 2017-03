Na manhã desta terça-feira, 21, policiais localizaram o corpo de Thifanny Lina, de 17 anos. Moradora do bairro Santa Mônica, em Cotia, ela estava desaparecida desde sábado, 18.

O corpo foi encontrado em uma área de mata a cerca de 500 metros da casa da jovem. Há a suspeita de que ela teria sido estuprada antes de ser assassinada.

Thifanny havia sido vista pela última vez no sábado por volta de 9h30, quando desceu do ônibus próximo a uma demolidora na estrada de Caucaia e estava a caminho da casa dela, no Santa Mônica.

As investigações continuam para tentar descobrir o autor ou os autores do homicídio.