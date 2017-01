CPTM realiza obras e aumenta intervalo dos trens no final de semana

Neste final de semana, 7 e 8, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) realiza obras de modernização nas linhas 8 Diamante, que circula entre Itapevi e Julio Prestes e na 9 Esmeralda, que faz o percurso Osasco e Grajaú. Com o serviço, os trens circularão com maiores intervalos em trechos e horários específicos.

No sábado, 7, das 22h até o fim da operação comercial, serão realizados serviços na linha 8 Diamante, entre as estações Osasco e Presidente Altino, aumentando o intervalo para 20 minutos. A linha 9 Esmeralda, terá a circulação de trens interrompida entre as estações Osasco e Presidente Altino.

Já no domingo, 8, o intervalo na linha 8 Diamante aumenta para 32 minutos, devido as intervenções entre as estações Osasco e Presidente Altino das 4h às 19h. Das 4h à meia-noite serão realizadas obras entre as estações Comandante Sampaio e Carapicuíba.

Também no domingo, das 4h às 19h, prosseguirão os serviços no trecho entre as estações Osasco e Presidente da linha 9 Esmeralda, que permanecerá interrompido.

No sábado e domingo, os usuários podem prosseguir viagem pela Linha 8-Diamante. O intervalo médio dos trens entre as estações Presidente Altino e Grajaú será de 15 minutos.