As críticas feitas na Câmara Municipal por vereadores do PSDB à Secretaria de Saúde, comandada pelo também tucano José Carlos Vido, evidenciam um racha no PSDB de Osasco.

Eles reclamam que a direção da legenda, presidida no município pelo deputado estadual Celso Giglio, e o secretário de Saúde, indicado pelo parlamentar, não dialogam com a bancada tucana na Câmara.

“O PSDB de Osasco comete um erro político grave de não chamar os três vereadores para discutir a questão da Saúde”, declarou Didi na sessão de quinta-feira, 6.

Ele afirmou ainda que “a saúde cada dia vai pior”. “[Por] Celso Giglio e o secretário de Saúde, Vido, o PSDB em nenhum minuto foi chamado para discutir a Saúde no município”, protestou o vereador.

De Paula foi no mesmo tom: “O PSDB até esse momento não nos chamou para discutir. Está se fazendo muito pouco na área da Saúde [com relação ao] que o município tem condições para fazer”.

O presidente da Câmara de Osasco, Elissandro Lindoso, o Dr. Lindoso, aumentou as críticas à falta de diálogo entre a direção do partido e a bancada tucana: “Concordo e ratifico: em nenhum momento eu, como vereador do PSDB, fui chamado para discutir a condução do partido”.

Didi mostrou na tribuna uma suposta carta de um munícipe reclamando de mau atendimento na Saúde em Osasco. “Ele não consegue exames, remédios, nada. Tenho acho que umas 100 dessas em casa”.

Ribamar defende secretário

O líder do governo de Rogério Lins (PTN) na Câmara saiu em defesa do secretário de Saúde, José Carlos Vido: “Com certeza a Saúde tem dificuldade, mas o secretário não tem medido esforços para ajustar e chegar onde queremos. Osasco tem avançado bastante”, avaliou. “Agora… pegamos a Saúde sucateada”, ponderou.

Ribamar declarou ainda que “o secretário José Carlos Vido tem trabalhado 18 horas por dia para melhorar a Saúde na cidade e tem feito um trabalho excelente”.