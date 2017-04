Na cobertura em tempo real do Visão Oeste às manifestações em Osasco da greve geral contra as reformas da Previdência e trabalhista, chamaram a atenção os comentários extremados de alguns dos críticos dos grevistas.

“Seria maravilhoso metralhar todos eles”, postou um internauta identificado como Vega Vega em um vídeo postado na página do jornal no Facebook. Robert M. declarou que o ato tinha “só vagabundos, tem que quebrar geral”.

Outros internautas classificaram os manifestantes como “massa de manobra”. Houve ainda quem comentasse que os atos eram políticos em defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Também foi mencionada uma “falta de bandeiras do Brasil nas manifestações pró-‘Lulla’, pelo internauta Roberto Biolo.

Em um vídeo postado também na página do Visão no Facebook que mostra seguranças de uma loja do calçadão de Osasco agredindo manifestantes, a maior parte dos comentários foi em defesa dos agressores.

“Parabéns para os seguranças”, postou um dos internautas. Outros foram ainda mais longe: “Tem que quebrar esses vagabundos esquerdistas disfarçados de trabalhadores, vamos descer para ajudar recolher esses lixos”, “da próxima [vez] arranca uma perna desses vagabundos” e “bateu pouco” foram outros comentários.

Houve também quem ponderasse: “não precisa partir pra violência”.

Favoráveis

Também há muitos comentários favoráveis à mobilização. “As pessoas nem tem noção do que ta por vir e isso faz com que o governo se aproveite pra acabar com todos os direitos dos trabalhadores”, comentou Cida Nunes.

“Parabéns aos trabalhadores da CPTM”, postou Adriana Souza em uma matéria sobre a paralisação na circulação de trens.

Para Tatiana Zacheo, os grevistas, “têm que parar por tempo indeterminado”. “Nenhum direito a menos. Trabalhadores em luta. #foratemer”, escreveu.