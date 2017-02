Eu te bato, mas é porque te amo.

Minha musa, preciso que entenda que esse roxo nos seus olhos e esse dente pendurado na sua boca é sinônimo do meu amor. Quem mandou querer me tirar da sua vida?

Sabe, isso não se faz. Se lembra de quando se entregou pra mim? Se lembra de quando me aceitou de volta, ainda que eu tenha lhe traído com sua prima novinha? Se lembra de quando aceitou minhas desculpas e, minhas palavras repetidas foram adotadas por você pela milésima vez?

Se lembra de quando me encontrou na nossa cama com outra mulher e ainda sim continuou comigo? Eu não esqueço. Eu retribuo com todo o meu amor.



Não vou te deixar em paz. Vou transar com você sempre que eu quiser. Mas quando estiver afim de outra, vou lá. Sem pensar duas vezes.

Você sempre perdoa! Você é minha. Já me acomodei aqui, com você fazendo minha comida e lavando minha roupa suja do trabalho, lavando cuecas que sujei com outras mulheres.

Você com outro homem pra mim é inimaginável. Eu já disse… Você é minha. Nem sonhe com isso.

Se fizer isso, terei que demonstrar meu amor à você novamente.

Eu sei que sente dor. Vejo como você incha. Eu sei o quanto chora.

Sei que irá comentar com as amigas… Elas irão pedir para me denunciar, mas você não tem coragem.

Depois de uns três dias, vai me procurar novamente e adivinha? Estarei aqui. O mesmo homem, sem tirar nem por.

Isso pra mim é amor. Você tem certeza que quer viver e morrer assim?

Se aceitar continuar, saberei exatamente o porquê…

Uma mulher assim, nunca amou à si mesma por um único segundo.

Quem sou eu

Sou estudante e moro em Itapevi. Tenho 20 anos e escrevo desde os 11. Acredito que muitos se identificarão com os textos e verão que não estão sozinhos. Amo os animais, assim como amo escrever. E sonho com um melhor mundo para eles. É muito bom ter você aqui comigo nas “Crônicas da Juliane França”. Volte sempre!