Cursinhos populares e particulares abrem vagas

A pouco mais de um mês do início do ano letivo, cursinhos preparatórios para os vestibulares iniciam seus processos seletivos.

Cursinho gratuito em Carapicuíba abre inscrições dia 18

No próximo dia 18, o cursinho gratuito pré-vestibular de Carapicuíba abre inscrições para o intensivo. Os alunos terão aulas de todas as disciplinas nos períodos matutino e noturno em escolas da cidade.

Para a inscrição, os interessados precisam levar copia do RG, foto 3×4 e contribuição de 100 folhas de sulfite (não obrigatórias). As aulas começam depois do carnaval. A Secretaria de Educação (tel: 4184-7716) deve divulgar nos próximos dias o cronograma com os locais exatos para a inscrição e aulas. Acompanhe no portal do Visão Oeste.

Anglo tem inscrições para concurso de bolsas

Entre as escolas privadas, opções indicadas são o Anglo, que tem escolas em Osasco, Carapicuíba e Barueri. A franquia tem uma das melhores colocações na pontuação do Enem. O Anglo está com seleção aberta para o concurso de bolsas. Os interessados devem consultar a unidade de interesse para participar.

Anglo Osasco

Rua Euclides da Cunha, 377, Centro. Tel:3133-5433

Anglo Carapicuíba

Av. São Camilo, 2500, Granja Vianna. Tel: 2823-6300

Anglo Barueri

Alameda Amazonas, 868, Alphaville. Tel: 2858-3450

Processo para bolsas no Objetivo acontece sábado, 16

O curso Objetivo também entra nas opções de escolas bem colocadas nos resultados do Enem. Há unidades em Osasco e Barueri. O processo para bolsas acontece apenas neste sábado, 16.

Objetivo Barueri

Alameda Araguaia, 221.

Tels.: 4191-4030 / 4191-4038

Objetivo Osasco

Av. das Flores, 500

Tels.: 3682-2700 / 3682-3111

Opção online

Para quem pretende estudar em casa, uma opção é o curso Kuadro, que no último ano conseguiu emplacar 10% dos seus alunos no Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), um dos vestibulares mais difíceis e concorridos do país.

As aulas são 100% online e interativas, possibilitando que os alunos foquem no conteúdo que mais precisa e nos tipos de vestibulares que pretende prestar. Saiba mais no site www.kuadro.com.br.

Vagas Remanescentes

Os cursinhos gratuitos de Cotia e Jandira encerraram seus processos seletivos para o primeiro semestre de 2016 no final do ano passado. Os interessados em concorrer às vagas remanescentes devem procurar as respectivas secretarias de Educação e se candidatar.

Cursinho Popular de Cotia

Av. Professor Manoel José Pedroso, 1700, Pq. Bahia

Tel: 4703-2047

Cursinho Popular de Jandira

Rua Willian Waddel, 320, Centro. Tel.: 4619-6321