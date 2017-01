Curso de interpretação Aguinaldo Silva será realizado em Osasco

Estão abertas as inscrições para curso de atuação da Casa Aguinaldo Silva de Artes, destinado à atores profissionais e iniciantes de todas as idades. As aulas começam no dia 4 de março e acontecem no Teatro Arca de Noé em Osasco, sempre aos sábados. As vagas são limitadas.

É possível realizar a inscrição pelo site: www.aguinaldosilva.com.br até o dia 27 de janeiro. Após a data, apenas no Teatro Arca de Noé, localizado na Avenida Visconde de Nova Granada, 513, Km18 de segunda a sábado das 14h às 16h. Mais informações podem ser obtidas pelo whatsapp: (11) 99615-1486 ou e-mail: arcadenoe@aguinaldosilvadigital.com.br

O curso tem duração e nove meses, de março a novembro, com recesso de 15 dias. A matrícula custa R$ 200 e as mensalidades R$ 285 mais a taxa de montagem no valor de R$ 210, dividido em três parcelas de R$ 70, que podem ser incluídas na mensalidade.

As aulas serão ministradas por Einat Falbel, professora de interpretação e expressão corporal, formada em Artes Cênicas no Teatro Escola Célia Helena. O supervisor do curso será o jornalista Aguinaldo Silva, que é conhecido pela autoria de muitas novelas exibidas na Rede Globo.