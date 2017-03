Curso online é opção para aprender novo idioma sem gastar muito

William Galvão

Os cursos online e por aplicativos de celular têm ganhado cada vez mais adeptos, principalmente pela praticidade e valores geralmente mais em conta do que os de escolas tradicionais. Por ser o mais procurado, o inglês acaba sendo o foco dessas iniciativas.

A estudante Michelle Santos, de 20 anos, migrou de uma escola física para uma virtual. “Faço o curso [de inglês] uma vez por semana via Skype (com professor particular) e, nos outros dias, sempre reservo um tempinho pra praticar em aplicativos”, conta. “Pagava cerca de R$ 300 na escola, hoje pago menos da metade desse valor”.

De acordo com a professora de inglês Liliane Melo, a modalidade “é útil pra quem não quer ter gastos extras com transporte e alimentação, além de pagar absurdos com material didático e mensalidade”.

No entanto, a professora alerta: “o único problema é que o aluno tem que ter uma certa maturidade, uma vez que todo o conteúdo estará disponível e cabe ao aluno ter a disciplina e a responsabilidade de cumprir o que se propôs a fazer”.

Das escolas mais acessadas, a Open English e a English Town oferecem aulas ao vivo com professores americanos em um ambiente virtual. São aulas disponíveis 24 horas, todos os dias da semana, com turmas pequenas. O diferencial são as aulas com nativos, que traz mais chances de aprendizado.

Enquanto uma escola tradicional pode custar de R$ 200 a R$ 500, os cursos online variam entre R$ 150 e R$ 300.

Além dos pagos, há opções gratuitas como o Learn English (inglês), Live Mocha (espanhol), Busuu (alemão) e Open Learning Iniciative (francês). Há ainda um curso introdutório de espanhol com 20 horas da The Open University.

Apps: Duolingo, Learn English e Lingualeo têm conteúdo gratuito

Para quem está sem grana e quer aprender um novo idioma, alternativas como aplicativos podem ser uma saída.

O app mais conhecido do segmento é o Duolingo. Totalmente gratuito, ele é focado em vocabulário, escrita e compreensão oral, e apresenta um conjunto de lições separadas por temas como dia a dia, roupas, comidas, animais, entre outros. O usuário pode aprender inglês ou espanhol.

Para quem já tem o nível de inglês mais avançado, o Learn English Elementary Podcasts é uma boa recomendação. Desenvolvido pelo British Council, ele trabalha essencialmente a compreensão oral (listening). O app traz podcasts, onde o usuário ouve e lê em inglês ao mesmo tempo em pequenas séries de episódios temáticos.

Ideal para quem não quer apenas fazer lições, o Lingualeo traz diferentes conteúdos e seções para estudar de acordo com a vontade do usuário. É possível assistir a vídeos de fontes como TED Talks, fazer curso de gramática, conferir vocabulários agrupados por temas, fazer treinos de nível difícil e criar um dicionário pessoal. Todos estão disponíveis para Android e iOS.