Curta no sofá

Novos Chacrinhas

Para quem ainda, como eu, e está sob o impacto do fim do “Esquenta”, da batuta Regina Casé, resta lamentar o fim deste programa que trazia as mais altas figuras da arte e da intelectualidade sem deixar de lado a fina flor das manifestações de cultura passageira e questionável, mas que, como as “clássicas’’, também precisam de um minuto de nossa atenção.



A viuvez fica maior porque outro programa de mistura musical doida está de férias, segundo o Multishow. É o “Música Boa”, apresentado pela eclética, e cada vez mais dona da cocada, Anitta. O canal, da Globo, promete nova temporada para abril!

Para os que não gostam de ficar por fora daquela conversa de elevador, começou a 17ª edição do amado e odiado BBB, que está com novo apresentador, Tiago Leifert. Sem maiores mudanças e novidades, o reality vem com 17 jogadores, sendo que um… é dois. Dois gêmeos que concorrerão à apenas uma, mas boa, grana.

Meu sofá também será vítima (porque o coitado não tem como fugir), da chance que darei ao “Pânico”, que tentará recuperar seus “telespécs’’ com novos blocos, novo diretor e uma atração a menos. Aline Riscado deixa o programa. Que pena, não souberam explorar os talentos da Verão…



Valter Dionísio Alves, diretor proprietário do Jornal Visão Oeste, chargista e artista plástico/gráfico