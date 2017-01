Curta no sofá: dicas culturais da equipe e parceiros do Visão Oeste para curtir em casa

Curta no sofá: dicas culturais da equipe e parceiros do Visão Oeste...

Dicas culturais da equipe e parceiros do Visão Oeste para curtir em casa. Esta semana, quem indica é o repórter Leandro Conceição.

Sleepers – A Vingança Adormecida

Um elenco de peso, com Robert de Niro, Dustin Hoffman, Brad Pitt, Kevin Bacon e cia., brilha em uma história envolvente sobre amizade, erros de jovens e do sistema judiciário, e vingança. Em DVD.

Boogie Naipe

O contundente rapper Mano Brown em nova fase. O primeiro álbum solo do cantor resgata a black music brasileira. Soul music, swing, canções dançantes e românticas, “mas com espírito de rua”, como ele fez questão de frisar. Só a canção “Felizes” já valeria a indicação do grandioso álbum.



Luther (série)

Mais uma representante da ótima safra de séries inglesas. Idris Elba dá show como um brilhante detetive em meio a seus demônios. Sua mente nem sempre pode salvá-lo da violência de suas próprias paixões, que podem ser tão perigosas quanto os assassinos que ele persegue. Na Netflix.

Leandro Conceição é jornalista, apaixonado desde a infância por filmes, séries e pela cultura periférica