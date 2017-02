Leandro Conceição

Com o crescimento do PTN, que passou a administrar este ano as cidades de Osasco, com Rogério Lins, e Itapevi, com Igor Soares, os candidatos a deputado federal da região ganharam uma concorrente de peso para 2018: Renata Abreu.

Presidente nacional do PTN, a deputada federal paulistana passou a ser presença recorrente na região, focando sua atuação nas cidades administradas pelo partido.

Ela destinou emendas às cidades e, na semana passada, por exemplo, levou Lins e Igor para um tour por ministérios em busca de viabilizar recursos para projetos nos dois municípios.

Durante os eventos de comemoração pelo aniversário de 55 anos de Osasco, no domingo, 19, ela se esquivou de comentar sobre suas pretensões na região para a próxima eleição, mas admitiu que está “mirando um trabalho aqui” e que “voto é consequência”.

Rogério Lins faz uma série de elogios à correligionária: “Tem sido uma grande embaixadora de Osasco tanto no governo do estado quanto no governo federal”.

“Retribuir o carinho”

Sobre o apoio do prefeito osasquense à deputada paulistana em 2018, ele tenta despistar, diz que “está cedo para falar em eleição”. “Mas ela é do meu partido, presidente nacional do partido, e é óbvio que vamos retribuir o carinho que ela tem dado para Osasco”.

Em 2014, Renata Abreu foi eleita com 86,6 mil votos, dos quais 1,5 mil obtidos em Osasco e 236 em Itapevi.