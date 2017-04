Defensoria Pública de Osasco realiza concurso para estagiário de direito

Até o dia 12 de abril é possível realizar inscrição no concurso público para estagiário de direito, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, unidade Osasco.

As vagas são para formação de cadastro reserva, conforme determina o extrato do edital. Os interessados podem realizar as inscrições na sede de Osasco, localizada na Avenida Autonomistas, 3094, Centro, das 8h às 17h ou pelo e-mail osasco@defensoria.sp.gov.br.

A prova de seleção está prevista para o dia 21 de maio, às 13h, na Escola Estadual Professor José Liberatti, localizada na Rua Presidente Castelo Branco, nº 250, Centro, Osasco.