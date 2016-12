Aline Soares Lins, esposa do prefeito eleito de Osasco, Rogério Lins (PTN-Podemos), que está preso desde o domingo de Natal, 25, se manifestou sobre o assunto na manhã desta segunda-feira, 26, por meio de seu perfil no Facebook: “Deus está do nosso lado, Ele caminha com os justos”, declarou Aline Lins.

“E mais uma vez digo: ‘Os humilhados serão exaltados’. Aqueles que julgam, aqueles que criticam, aqueles que brincam e fazem piadinhas com a situação, que Deus tenha misericórdia de todos vocês!!! Deus está ao nosso lado, Ele caminha com os justos”, escreveu a esposa do prefeito eleito junto a uma imagem com uma mensagem religiosa.

Operação Caça Fantasmas

Lins e outros 13 vereadores de Osasco são acusados pelo Ministério Público estadual de fazer parte de um suposto esquema de contratações se funcionários fantasmas para ficar com parte dos salários. Os parlamentares se dizem inocentes.

O prefeito eleito está com prisão preventiva decretada desde o dia 6, na Operação Caça Fantasmas, mas só foi preso no dia 25, quando voltou de viagem aos Estados Unidos com a família.