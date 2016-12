“Deus me ouviu”, disse mulher de Rogério Lins nas redes sociais

A esposa do prefeito eleito em Osasco Rogério Lins (PTN) foi às redes sociais se manifestar sobre a soltura do marido. “Sai de casa para te visitar e falei que voltaria com você, Deus me ouviu!!”, afirmou. “Obrigada Senhor, vamos pra casa meu amor de cabeça erguida!!!”.

Rogério Lins teve habeas corpus concedido hoje, dia 29, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). Além dele, os 11 vereadores presos também serão liberados. Tanto Lins, quanto seis vereadores reeleitos e investigados poderão tomar posse de seus mandatos no dia 1º de janeiro, sob fiança de R$ 300 mil.

Lins e mais 13 vereadores de Osasco são acusados de fazer parte de um esquema de contratações de funcionários fantasmas e ficar com os salários. Entre os acusados na Operação Caça Fantasmas do Ministério Público estadual, 11 parlamentares foram presos na penitenciária de Tremembé, no interior paulista.

Karen Gaspar (PTdoB) estava foragida e abriu mão do mandato de vereadora. Andrea Capriotti (PEN) iria para prisão domiciliar quando tivesse alta. A parlamentar está no hospital se recuperando das sequelas de um acidente de carro.